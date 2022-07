Mulher é suspeita de convencer ex-marido a matar o chefe para se ‘apossar’ de R$ 60 mil

Segundo o delegado, Nayara usou supostas agressões e ameaças que estaria sofrendo do namorado e ainda o ciúme do ex-marido, Joe Magnum, para convencê-lo a praticar o crime. Veja o vídeo.

O crime ocorreu por volta das 6h30, do dia 27, em frente ao lava-jato da vítima, na avenida das Bandeiras, no Jardim Jockey Club, em Campo Grande. De acordo com a polícia, Joe chegou ao local a pé e atirou no empresário, que ferido, caiu, mas conseguiu se levantar e tentou fugir. Mesmo a distância, o suspeito continuou a disparar, até que Tierre caiu novamente e foi alcançado pelo agressor, que o atingiu na cabeça com vários tiros.

O eletricista Adriano Pereira, de 33 anos, que passava de moto pela rua, foi atingido por um dos tiros disparados por Joe. O suspeito fugiu logo depois. As vítimas morreram no local. Imagens das câmeras de segurança do lava-jato registraram o crime e mostraram quando Nayara saiu de dentro do estabelecimento com uma pistola. A arma era do empresário e não tinha registro.