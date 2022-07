Parou a praia do RJ! Pocah é filmada com seu menor biquíni dando ‘ajeitadinha’ polêmica

Parou a praia do Rio de Janeiro! Para animar ainda mais o fim de sexta-feira (15) de seus seguidores, Pocah compartilhou um vídeo em que aparece com um biquíni PP nas praias do RJ.

“A energia do meu Rio é surreal”, escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Pocah surge andando na praia, enquanto dá um ajeitadinha em seu biquíni fio-dental e, claro, levando a galera à loucura. Atualmente, a ex-participante do Big Brother Brasil conta com nada mais, nada menos que 15,6 milhões de seguidores.

“Essa mulher é tudo pra mim, olha esse volume”, apontou um fã no campo de comentários. “Você deveria ter vencido o BBB, eu sempre bato nessa tecla”, disse outro. “Mulher da p*rra toda”, comemorou um terceiro.

Pocah desabafa sobre as comparações que sofreu com ex-participante polêmico do BBB

Durante entrevista cedida, Pocah resolveu abrir o jogo e falar mais sobre as comparações que fizeram entre ela e o vencedor do BBB, Arthur Aguiar.

“Muita gente me marcou em posts me comparando com o Arthur. O que eu vejo é que eu fui muito criticada. O peso para a mulher sempre vai ser maior em suas ações. Eu estou nessa luta para desconstruir isso”, disse Pocah.

“Mas prefiro que digam que eu dormi do que dizerem que eu fui uma má pessoa”, finalizou.