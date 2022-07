Policial Militar do Acre conclui Curso de Policiamento de Trânsito em Minas Gerais

Rainier Lopez Ruiz, 1º sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), está entre os 37 profissionais da Segurança Pública que concluíram nesta quinta-feira, 14, o Curso de Policiamento Rodoviário, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). As instruções ocorreram de forma presencial, desde o dia 4 de julho, em solo mineiro, buscando o aprimoramento técnico dos alunos. Participaram da formação, além do acreano, agentes da PMMG e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com uma carga de 188 horas, o curso é dividido nas disciplinas: Legislação de Trânsito, Noções de Engenharia de Tráfego e Legislação de Trânsito Aplicado, realizadas na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Os agentes também tiveram instruções presenciais em: Equipamentos Técnicos Operacionais, Escoltas Policiais, Legislação e Fiscalização do Transporte de Produtos Perigosos e Técnicas de Policiamento Rodoviário.

O militar, oriundo da turma do Curso de Soldados de 2000, tem uma trajetória profissional que remete a sua atuação desde o antigo Batalhão Motorizado da corporação, passando pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope). Desde 2017, o sargento faz parte das fileiras do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), unidade em que vem se destacando, onde ganhou, em 2021, o prêmio destaque do ano, conferido aos melhores profissionais.

“Na área de trânsito precisamos sempre renovar nossos conhecimentos e nos adequarmos às mudanças que ocorrem todos os dias, pois o trânsito é muito dinâmico. Esse curso nos capacita a prestar um serviço mais qualificado à sociedade e nos habilita a multiplicar os conhecimentos aos demais componentes da tropa”, destacou o sargento.

O militar ainda aproveitou para agradecer a receptividade em solo mineiro. “Não tenho palavras para agradecer a recepção e cortesia da PMMG, do coronel ao soldado, que, do primeiro ao último dia, deram suporte para que o aprendizado fosse total, assim como ao comandante-geral e ao líder da minha unidade pela confiança e o apoio durante o curso”, disse.