Pré-candidatura: Gladson lança site para população contribuir com plano de governo

Seguindo com a pré-candidatura ao governo, Gladson Cameli lança um site para que a população envie sugestões e auxilie na construção do Plano de Governo. O lançamento do site foi feito através de uma publicação na página oficial do Facebook do chefe do executivo, nesta quarta-feira (06).

A página chamada “Plano de Governo” conta com um espaço para que a população escreva sua contribuição, além dos dados pessoais como nome, idade, município e WhatsApp. Abaixo, o site apresenta tópicos como desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento da infraestrutura e desenvolvimento da gestão pública.

Com o slogan “É com você que a gente faz um estado cada vez melhor”, o site afirma que as ideias devem fazer parte do plano de governo de Gladson. O espaço virtual pode ser acessado através do link https://gladsoncameli.com.br/.