PT anuncia data da convenção da federação; impasse com PSB deve ser resolvido até lá

A federação Brasil de Esperança, que aglutina os partidos PT, PV e PCdoB já tem data para a convenção partidária conjunta, de onde sairão os candidatos para as eleições deste ano.

Ao ContilNet, o presidente do PT, Manoel Lima, informou que após reunião na noite desta terça-feira (12), a convenção ficou marcada para o dia 30 de julho, na sede do PT, em Rio Branco.

Entre as definições está a data da convenção além da chapa de candidatos proporcionais, que deverá ser finalizada até essa sexta-feira.

Sobre as candidaturas majoritárias, o presidente do PT disse que a federação vai continuar “ampliando o diálogo com o PSB, PSOL, Rede Sustentabilidade e demais forças políticas de esquerda com o objetivo de fortalecer uma candidatura majoritária que nos represente e que seja a melhor para o Acre”,

IMPASSE PT E PSB

Até lá, a expectativa é que o imbróglio que se tornou o diálogo com o PSB de Jenilson Leite seja resolvido.

Inclinado à disputar o Senado, Jorge Viana teria em seu palanque o deputado Jenilson Leite, pré-candidato ao Governo pelo PSB, mas há duas semanas as conversas esfriaram com declarações de JV de que poderia disputar o Governo ou lançar Marcus Alexandre para o cargo.

Em discurso na Aleac ontem, Jenilson afirmou que conversou com Geraldo Alckim, o pré-candidato de seu partido ao cargo de vice-presidente na chapa de Lula (PT), e compartilhou o cenário atual do Acre.

“Disse que estamos fazendo todo o esforço possível, e que se aqui no Acre não houver ampla composição que represente os interesses desse campo que sempre estivemos, nãos será por conta do PSB, não vai ser por falta de esforço do PSB que há mais de um ano vem construindo uma pré-candidatura, sem imposição, mas no sentido de somar, no sentido de ampliar e juntar aqueles que entendem que é importante termos um projeto que represente o interesse da população. Continuaremos fazendo o esforço, dentro do que for possível, mas também tomaremos as nossas decisões dentro de um tempo que não nos deixe sem alternativas. Chegamos até aqui e faltam poucos dias para inicio das convenções e fizemos todos os movimentos possíveis para buscar uma construção plural, estamos tendo dificuldades, porém iremos muito brevemente tomar as nossas decisões para cumprir aquilo que nos é permitido numa caminhada como essa”.

CONVENÇÕES

As convenções partidárias são reuniões internas entre os filiados para debater, entre outros assuntos, a escolha de candidatos e formação de coligações (quando dois ou mais partidos se unem em uma única chapa para disputarem juntos o pleito).

PRAZOS DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Esses eventos estão autorizados a partir do dia 20 de julho e devem ocorrer até 5 de agosto, conforme estabelece a Lei da Reforma Política de 2015.

Passadas as convenções, as candidaturas devem ser registradas até 15 de agosto. O período de propaganda eleitoral, com a permissão para a realização de comícios e distribuição de materiais de campanha, começa no dia 16 do mês que vem.