Rafinha Justus, filha de Ticiane Pinheiro, deixa o Brasil sem acreditar com mudança no rosto: “Reparem a diferença”

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafinha Justus, virou assunto nas redes sociais ao mostrar um antes e depois de sua aparência.

A herdeira dos famosos é muito querida nas redes sociais, e lá ela mostra vários momentos do seu dia a dia. E, desta vez, Rafa mostrou para seus seguidores a diferença na cor dos seus olhos.

A filha de Ticiane Pinheiro contou que a cor dos seus mudam conforme a intensidade da luz. E para mostrar a mudança Rafinha disse: “Olho verde resolveu aparecer hoje! Nunca tinha ficado verde! Verde e azul!”.

Além disso, em uma foto a garota escreveu: “Reparem a diferença! Amando!”.

Vale destacar que Rafa já fez algumas mudanças em seu visual e parece ter herdado o bom gosto da matriarca, tanto em maquiagens, quanto para se vestir.

Ticiane Pinheiro arrancou suspiros de seu seguidores ao mostrar alguns registros em família com sua filha, Rafaella Justus. Dessa forma, a famosa publicou fotos de um dia com muita diversão em um parque aquático famoso no estado do Ceará. Nos cliques às duas aparecem com maiôs iguais.

No Instagram, através de um vídeo ela surge descendo em um toboágua na companhia de Rafaella.

Além disso, vale destacar que Ticiane deu início as férias em família no dia 19 de junho e antes de irem para o Ceará, a apresentadora e as filhas viajaram para Campos do Jordão, com César Tralli. Lá, na cidade, a família curtiu o inverno na serra, a gastronomia da região, além de passearem de bondinho.

E em homenagem aos últimos 15 dias, a loira resolveu prestar uma declaração para o maridão.

Ticiane Pinheiro se declara para César Trailli

Sendo assim, através de sua conta oficial do Instagram, Ticiane Pinheiro publicou um registro super romântico no qual apareceu trocando um beijão com César Tralli.

“Fim das férias. Foi delicioso, foi intenso, foi divertido, foi incrível! Amo passar 24 horas grudada em você e na nossa família”, assim, escreveu ela no início da legenda do post. “Amanhã voltaremos à programação normal. Te amo”, brincou ela na sequência.

“Muito obrigado por me fazer tão feliz. Te amo pra sempre e estarmos juntos com nossas meninas é tudo de bom e do melhor”, disse o jornalista referindo-se a Rafa e a Manu.