Roberto Carlos sobre ter mandado fã calar a boca: “Saiu sem querer”

Roberto Carlos se pronunciou pela primeira vez depois de ter mandado um fã calar a boca em um show no Rio de Janeiro. “Saiu sem querer”, explicou o cantor em uma nova apresentação do estado na última quarta-feira (20/7).

Antes de começar a cantar, o Rei passou algumas orientações para evitar novos desgastes com o público. Ele pediu que quem fosse pegar as rosas, esperasse até a música Jesus Cristo acabar. “É que se não, eu posso estar nervoso. E quando eu fico nervoso, porra… Saiu sem querer, viu?!”, explicou.

Roberto ressaltou ainda que o negócio dele é cantar, não falar. “Quero cantar falando tudo o que sinto”, pontuou.

Relembre o episódio

Durante um show em 13 de julho, Roberto Carlos se irritou com fãs que se aproximaram do palco e gritaram frases como “eu te amo”, “casa comigo” e “me dá uma rosa”. Na ocasião, ele chegou a mandar que as pessoas “calassem a boca” e jogou as rosas vermelhas em que esperava pelas flores, sem sorrisos ou delicadeza tradicionais.