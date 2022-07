Salários de até R$ 3,5 mil: prefeitura no AC lança edital com vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Porto Walter, no interior do Acre, divulgou no Diário Oficial desta segunda-pfeora (11), a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado para provimento de cargos do quadro de pessoal, sendo contratação temporária/cadastro de reserva.

VAGAS

Estão sendo ofertadas quatro vagas para enfermeiro, duas para técnicos de enfermagem, uma para farmacêutico e três para auxiliar de serviços gerais, todas para cadastro de reserva.

REMUNERAÇÃO

Os salários variam entre R$ 1.212,00 e R$ 3.500,00 para níveis fundamental, médio e superior, e todos os cargos terão direito a adicional de insalubridade.

Os candidatos selecionados, quando convocados, atuarão nas Unidades Básicas de saúde e bens disponibilizados nas áreas externas do Município de Porto Walter/AC, de acordo com o interesse e a necessidade da administração pública municipal.

INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período de 11 a 12 do Mês de JULHO na Secretaria Municipal de Saúde, situada Rua Mamed Cameli, Centro, Cidade de Porto Walter, no horário das 08h00 mim as 16h00mim, com ficha disponível no edital (pode ser acessado abaixo) já preenchida e entrega da documentação especificada.

SELEÇÃO E RESULTADO

A seleção ocorre por meio de entrevista e análise curricular. O resultado final serpá divulgado no dia 21 de julho.

Confira edital completo:



edital