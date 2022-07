Sandy comenta sobre segunda gestação aos 39 anos e expõe satisfação com maternidade: “Amo”

Sandy, herdeira do Xororó, é famosa como umas das maiores artistas de sucesso no país, mesmo tendo adquirido milhares de admiradores ela escolhe manter sua vida íntima longe da fama.

Mostra disso é que raramente aparece com o filho Theo. Fora isso, a beldade sempre é indagada sobre ter mais filhos. Todavia, a artista descarta isso, e inclusive acabou se irritando com essa insistência, e resolveu dar um basta no assunto.

Sandy mostrou satisfação com maternidade, porém que não quer outra gravidez. “Amo meu filho com todas as minhas forças. Amo ser mãe dele, mas estou satisfeita com negócio de maternidade. Não pretendo ter outro filho, não Muito obrigada”, declarou a cantora, sobrinha do Chitãozinho e filha do Xororó.

Na sequência, Sandy prosseguiu. “Acho que deveria? Acho. Seria bom um companheirinho para o meu filho? Seria. Culpa? Temos, isso também temos. Mas não quero outro filho, não. Porque quero ser a melhor mãe que eu consigo para o meu filho”, explicou, dessa forma, a cantora.

Sandy comenta sobre assunto pessoal

A artista declara o quanto ela se cobra para dar a melhor educação ao seu pequeno. “Eu já me cobro demais por não estar mais disponível. Porque tem trabalho, outras coisas na vida. Imagina ter dois? Não vou dar conta. Não dou conta”, comentou a artista. Vale dizer que Xororó abriu o jogo há pouco tempo sobre a separação de Sandy e Junior ao participar do programa Faustão na Band. O assunto veio à tona quando o comunicador comparou a dupla teen com Chitãozinho e Xororó.

O cantor informou que os filhos não o consultaram ao finalizar com a dupla. Dessa forma, foi pego de surpresa com a notícia na ocasião. “Quando você analisa o que aconteceu na vida artística da Sandy e do Junior, eles não se arrependeram?”, indagou Fausto Silva.

“Eu acho que ela tinha muita vontade de cantar para um público que mais a ouvisse, aquela coisa de sentir, um outro tipo de música. E o Junior, desde muito cedo, sempre demonstrava ser fã do rock, da música pop e outros estilos. Eu acho que eles quiseram dar um tempo para cada um se satisfazer pessoalmente”, explicou o pai.