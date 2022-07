Vídeo: veja momento em que mulher que enganava empresários com Pix falso é presa

Após deixar empresários no prejuízo realizando compras e enviando um comprovante de pagamento falso, C. F. foi presa em flagrante na noite desta segunda-feira (18), enquanto tentava aplicar o golpe mais uma vez. A prisão dela foi realizada no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Confira o momento da prisão:

C. F. comprava diversos produtos via delivery e falava que iria realizar o pagamento via Pix, e enviava um comprovante falso aos lojistas, que não recebiam nenhum valor nas contas bancárias, mas achavam que os objetos haviam sido pagos. Os produtos adquiridos de forma irregular eram compartilhados nas redes sociais da loja de C. F. e em suas redes pessoais.