Você consegue encontrar os 6 animais nessa imagem de ilusão de ótica?

Nos últimos tempos, os testes de ilusão de ótica estão voltando com força total. Afinal, essas imagens são capazes de proporcionar desafios bem interessantes. Além disso, em alguns casos, quando aplicados por especialistas, podem ser utilizados para entender traços de nossa personalidade e como lidamos com as mais diversas situações. Hoje, você vai testar suas habilidades de observação para encontrar os seis animais nessa imagem.

São criaturas diferentes, algumas grandes e outras pequenas. Inclusive, apenas 17% das pessoas podem encontrar todos os animais camuflados entre a vegetação. Mas com um pouco de esforço, aposto que você vai conseguir encontrar todos eles. Para deixar o desafio mais divertido, você pode chamar amigos e familiares para competir e cronometrar quanto tempo cada um leva para terminar a tarefa. Caso não consiga achar a resposta, veja abaixo.

Resposta para o desafio

Para começar, você pode identificar a borboleta primeiro, visto que ela é a figura mais aparente. É só olhar o fundo da imagem, bem no arbusto ao lado das flores. Em seguida, em torno da imagem, os contornos de outros animais devem começar a aparecer sem muita dificuldade.

No lado esquerdo, bem no meio da árvore, é possível identificar as escamas de um crocodilo no tronco. A partir daí, passando os seus olhos no sentido horário, vai notar um camelo comendo o fruto da árvore, bem pertinho da cadeia de montanhas. Acima dele, aparece um dos mais difíceis, que é o coelho, disfarçado entre as folhas.

Por fim, chegou a hora de encontrar os mais complicados, que são o cervo, camuflado dentro da parte do tronco da árvore à direita e entre a grama. Já na parte inferior da grama, na parte direita, também é possível observar uma serpente quase igual às folhas. E aí, como foi? Conseguiu encontrar todos os bichinhos?

