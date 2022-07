WhatsApp: o que acontece quando bloqueio alguém? Veja 6 curiosidades

Nessa área, é possível desabilitar qualquer uma das informações desejadas para um contato específico ao selecionar “Meus contatos, exceto…” e, então, escolher com quem você não quer compartilhar aqueles elementos do seu perfil.

Função do WhatsApp permite ocultar informações do perfil de contatos específicos — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

2. O que acontece com as mensagens?

As mensagens não serão recebidas nem depois que você desfizer o block. Isso porque, quando um contato é bloqueado no WhatsApp, ele fica impossibilitado de interagir com você – seja por chat, ligação ou vídeo. A pessoa não é notificada pelo aplicativo de que você a bloqueou, mas qualquer mensagem encaminhada por ela não chegará ao seu mensageiro – e, para o remetente, aparecerá somente um check cinza ao lado do texto.

Mesmo que o contato seja desbloqueado posteriormente, o conteúdo que possa ter sido enviado durante o período de bloqueio não será recebido. Ele fica em um “limbo” que o impede de ser entregue. Vale ressaltar também que, caso a pessoa seja desbloqueada, as conversas poderão ser retomadas normalmente, sem quaisquer limitações.

Contatos bloqueados não conseguem mais te enviar mensagens no WhatsApp — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3. Quando bloqueia recebe mensagens em grupo?

Caso você bloqueie uma pessoa que participa de um mesmo grupo que você, ela ainda poderá ver as mensagens que você troca no chat em conjunto. É permitido também que o contato te marque por meio do @ nas conversas, e vice-versa. Imagens, vídeos e áudios compartilhados no bate-papo também poderão ser vistos pela pessoa bloqueada.

Se você deseja impedir que essa comunicação aconteça, o ideal é sair do grupo ou solicitar ao administrador da conversa que remova a pessoa indesejada. Para se retirar de um chat coletivo no WhatsApp, abra o bate-papo, toque nos três pontinhos e, então, pressione “Mais” > “Sair do grupo” > “Sair”. 4. Quando bloqueia aparece o nome da pessoa?

O seu nome, por outro lado, não “some” do app do contato bloqueado. O motivo disso é simples: a maneira como você aparece no WhatsApp das outras pessoas é relacionada à forma como elas salvaram seu número na agenda do celular.

Assim, caso alguém salve seu contato como “Y”, mesmo se o usuário em questão levar um block, você continuará aparecendo como “Y” no app. Vale lembrar que a mesma lógica vale para você: após bloquear alguém, o nome desse alguém ainda aparecerá para você conforme a maneira como estiver salvo na sua agenda.

WhatsApp: o que acontece quando bloqueio alguém? Veja 6 curiosidades — Foto: Raquel Freire/TechTudo

5. Bloquear alguém é o mesmo que remover contato?

Ao bloquear uma pessoa, ela perde o acesso às suas informações do WhatsApp e também não consegue mais interagir com você pelo app. Já ao remover o contato, você apenas o apaga da sua agenda do celular, ou seja, exclui o número que foi adicionado. Dessa forma, ele continuará vendo seus dados no mensageiro e poderá te contatar a qualquer momento normalmente.

Caso você tenha uma conversa ativa com a pessoa no aplicativo, ela ainda aparecerá na lista de bate-papos, mas o nome será trocado pelo número do celular, assim como quando uma pessoa não adicionada entra em contato com você. Há possibilidade ainda de deletar as conversas realizadas e excluir por completo o perfil desejado do seu WhatsApp. Mas vale lembrar que não será mais possível encontrá-lo no mensageiro, a menos que você o adicione novamente na agenda do telefone.

Ao excluir um contato da agenda, o contato ainda pode te enviar mensagem no WhatsApp — Foto: Luana Marfim/TechTudo

6. Quando bloqueia no app recebe ligação normal?

Dar block em uma pessoa no WhatsApp a impede de entrar em contato com você pelo aplicativo, mas não a restringe de te ligar pelo serviço de telefonia do celular ou te enviar um SMS. Para impossibilitar a interação por completo, é preciso bloquear o número da pessoa na agenda do celular.