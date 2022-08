Abono salarial do Pis/Pasep com valor maior em 2023; confira a tabela e calendário

Anualmente, o Governo Federal paga aos trabalhadores que atuam com carteira assinada o abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). A partir de 2023 o valor do benefício será maior, conforme o novo salário mínimo.

Milhões de brasileiros costumam receber o abono salarial todos os anos, a quantia é referente ao tempo trabalhado no ano anterior (conhecido também como ano de apuração ou ano-base). Porém, como em 2021 o benefício não foi pago, o calendário de repasses do PIS/Pasep foi alterado.

A saber, em 2022 estão sendo pagos os abonos referentes aos anos de 2019 e 2020. O atraso fez com que os pagamentos do benefício do ano-base 2021 ficassem indefinidos. No entanto, a expectativa é que ocorram em 2023 e com um valor maior, seguindo a correção do piso nacional.

Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), já aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, o valor do salário mínimo para o próximo ano será de R$ 1.294. Todavia, é importante frisar que se trata apenas de uma estimativa, podendo ser atualizada até dezembro deste ano, de acordo com a taxa inflacionária.

PIS/PASEP: Quem vai receber o abono salarial em 2023?

Para receber o abono salarial ano-base 2021 o trabalhador deverá se enquadrar nos seguintes requisitos: