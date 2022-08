Acompanhado de apoiadores, candidato a senador Jenilson Leite visita bairros na Sobral

No final da tarde desta terça-feira (30), o candidato ao Senado pelo PSB, Dr. Jenilson Leite, participou de uma caminhada na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Acompanhado de apoiadores, o candidato visitou os bairros Cabreúva e João Paulo e recebeu o carinho da população, por onde passava, mais pessoas se juntavam à caminhada. Jenilson foi surpreendido com a quantidade de casas que já estavam com cartazes que validavam o apoio.

“A gente sabe que essa caminhada que estamos trilhando rumo ao Senado Federal não é fácil, mas nós estamos firmes nela e é muito bom quando chegamos para conversar com as pessoas elas já dizem: ‘Meu voto é seu’, isso mostra que o trabalho que fizemos até aqui como deputado estadual ajudou essas pessoas e elas confiam que vamos continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas, mas agora será lá no Senado Federal”, disse o candidato.