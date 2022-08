Acreano encontra R$ 2 mil e devolve ao dono, que compraria comida para a família

O conselheiro tutelar Bruno Monteiro, residente na cidade de Sena Madureira, está sendo bastante aplaudido entre os munícipes em razão de uma atitude que tomou recentemente. É que ele encontrou uma carteira contendo documentos pessoais e 2 mil reais em dinheiro e resolveu devolvê-la ao verdadeiro proprietário.

Segundo consta, Bruno trafegava no trecho compreendido entre o bar do pombo roxo e a ponte metálica José Nogueira Sobrinho quando encontrou a carteira. Os documentos e o dinheiro pertenciam ao senhor Ecir Peixoto Carvalho, residente na zona rural do município.

“Guardei a carteira comigo e o dinheiro e postei nas minhas redes sociais para tentar localizar o verdadeiro dono. Quando vi o dinheiro, nem pensei em gastar. Só pensei em encontrar o dono e devolver. Quando ele recebeu tudo direitinho, com os documentos e o dinheiro, não teve nem palavras para agradecer”, comentou.

Bruno Monteiro disse ter ficado feliz em poder ajudar esse morador. “Agradeço muito meus pais por terem me repassado bons ensinamentos. Um deles é de que honestidade e dignidade não se compra”, completou.

A comunidade senamadureirense parabenizou o conselheiro tutelar por esse gesto. “Vivemos em um mundo em que o indivíduo está sempre querendo levar vantagem sobre o outro. Ao acompanhar um caso como este só temos é que parabenizá-lo. Ele poderia muito bem ter ficado com o dinheiro e entregado apenas os documentos, porém, não procedeu assim. Que possa servir de exemplo para as demais pessoas”, comentou o autônomo Francisco Menezes, residente no Bosque.

Informações apuradas pela ContilNet apontam que Ecir Peixoto, dono dos documentos e do dinheiro, tinha vindo à zona urbana fazer umas compras para mantimento da família.