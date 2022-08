Aniversários, clicks especiais e muito mais na coluna da Kelly Kley

NIVER VIVI

Com o tema Cabaré da Vivi, Viviane Maia comemorou mais uma volta ao redor do sol no último sábado, 20, em uma festa mega animada como a aniversariante.

REGISTRO

Quem é apaixonada por uma aventura é a jornalista Elizânia Dinarte. A coluna registra mais uma de suas aventuras, desta vez em Death Roald, na Bolívia.

MEDICINA

No sábado,20, aconteceu no AFA Jardim a festa “Meio Médico” da turma de medicina da Uninorte , e quem brilhou por lá foi a bela acadêmica Lohanna Araújo que foi de cisne negro, a temática da festa era Cirque du Soleil.

Glamour

No glamour desta semana a fisioterapeuta mostrando toda sua beleza na bela praia do Farol em Arraial do Cabo.