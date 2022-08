Ao ContilNet, Jéssica Ingrede fala sobre inscrição em reality show e novo projeto

O ContilNet recebeu no estande da ExpoAcre 2022, nesta terça-feira (3), a digital influencer queridinha dos acreanos, Jéssica Ingrede. Com mais de 260 mil seguidores nas redes sociais, a xapuriense de berço falou sobre sua vida, o contato com os fãs e os projetos para o futuro.

A blogueira bateu um papo com o jornalista Everton Damasceno, a apresentadora Sofia Brunetta e o colunista social Douglas Richer.

Na ocasião, Jéssica disse que já se inscreveu para um reality show e tem planos para o futuro.

“Eu penso de vez em quando que o Instagram pode não durar a vida toda. Eu faço o meu pé de meia, como dizem por aí. Estou fazendo”, destacou.

Confira o momento a partir do minuto 39:03