Após polêmicas, Eduardo Costa vive fase de mudanças e relacionamento

Em junho, Eduardo Costa lançou “Um Novo Cara”, seu mais novo álbum. Desta vez, o cantor se inspirou nos sertanejos dos anos 1990. Aliás, a música que dá nome ao projeto é uma regravação de Althair e Alexandre.

Além disso, o artista celebra o título em referência ao seu momento atual. A vida íntima do músico passou por diversas mudanças recentemente. No mesmo mês, por exemplo, ele ficou noivo da influenciadora digital Mariana Polastrelie e já considera o enteado Theo, como um filho.

“Estou em uma nova fase da minha vida, da minha carreira, de mudanças”, contou contou conforme publicação do R7.

“Um Novo Cara” por Eduardo Costa

No álbum, a canção carro-chefe se soma a mais 11 faixas. Em comum, elas trazem uma sonoridade muito similar ao gênero sertanejo produzido nos anos 90, algo que Eduardo quis resgatar.

“A música sertaneja está muito parecida hoje. Os artistas são todos muito parecidos. A música dos anos 1990 foi se perdendo ao longo do tempo. Quis trazer a música atual, mas com aquela sonoridade. Chegamos a esse trabalho, e eu gostei muito do resultado”, explica.

Além da carreira musical, Eduardo Costa acumula algumas polêmicas que vão dos procedimentos estéticas até a fama de “namorador”.