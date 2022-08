Árvore cai em cima de homem e bombeiros realizam resgate no AC; confira vídeo

Uma árvore caiu em cima de um homem que estava realizando derrubadas com motosserra no município de Feijó. O resgate foi realizado nesta quinta-feira (4), por volta das 17h30, após uma hora de caminhada na mata.

Os policiais do Corpo de Bombeiros só conseguiram chegar até o local do acidente caminhando. Na tentativa de ajudar a vítima, moradores estavam realizando o transporte com uma rede.

De acordo com os policiais, a vítima apresentava desorientação, fratura exposta na perna e no braço, além de possível fratura na clavícula. Após horas de resgate a pé, a vítima foi transportada para o Hospital de Feijó.