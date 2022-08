Bebedeira entre ‘amigos’ termina com morte no interior do Acre

Gilberto Moisés Onézio, de 44 anos, foi morto com vários golpes de faca, na noite deste domingo (7), dentro da própria residência localizada no km 67 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Gilberto estava participando de uma bebedeira na própria residência, na companhia do acusado, identificado como Sebastião Batista Nascimento, 41 anos, que é “amigo” de trabalho da vítima. A vítima e o autor acabou se desentendendo e, durante uma discussão, Sebastião pegou uma faca e desferiu vários golpes nas costas de Gilberto, que acabou morrendo no local. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares que acharam a situação estranha foram até a casa de Gilberto e encontraram o proprietário morto. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no lugar denunciado, também se deparou com o trabalhador nem vida. Ainda segundo a polícia, Gilberto era amigo de Sebastião e os dois trabalhavam juntos em serviços braçais em fazendas da região. Atualmente o assassino estava morando na casa da vítima.

A PM isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavérico.

A Polícia Militar colheu as informações e características do acusado para tentar prende-lo, mas ele não foi encontrado na região. A comunidade, muito revoltada com o crime, rapidamente se reuniu e saiu em busca de Sebastião. O homem foi encontrado pela população já na tarde dessa segunda-feira (8). Ele foi rendido, amarrado e agredido por várias pessoas.

A Polícia Militar voltou a ser acionada para prender Sebastião, que devido a gravidade das lesões provocadas pelos moradores, foi encaminhado para o Hospital Raimundo Chaar, e deverá ser transferido ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia.