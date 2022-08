Brasil empata com Espanha na estreia da Copa do Mundo sub-20

O Brasil estreou na Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino com um empate sem gols com a Espanha, na noite desta quarta-feira (10) no estádio San José, em San José (Costa Rica). A seleção brasileira está no Grupo A da competição, ao lado da Fúria, da Austrália e das donas da casa.

A equipe comandada pelo técnico Jonas Urias chegou motivada à competição após a ótima campanha no Sul-Americano da categoria, torneio disputado no Chile no qual o Brasil terminou garantindo o título em uma campanha de sete vitórias em sete jogos, com 21 gols marcados e nenhum sofrido.

O próximo desafio do Brasil no Mundial é contra a Austrália, no próximo sábado (13), a partir das 17h (horário de Brasília).