Caio Castro paga conta do jantar com namorada e amigos após polêmica

Após uma entrevista em um podcast, Caio Castro foi muito criticado na internet. Isso porque uma fala do ator sobre pagar a conta em um encontro foi retirada de contexto. Neste domingo (31/7), o ator foi a um restaurante na companhia de sua namorada, Daiane de Paula, e outros três amigos e brincou com a situação.

“Pagando a conta para todo mundo, não só para a Dai. Todo mundo se deu bem no rolê”, comentou Renatinha Diniz, que publicou o vídeo nos stories do Instagram. Com o cartão na mão e pagando os consumos, Caio Castro aproveitou para brincar. “Mas não tenho obrigação nenhuma, tá?”, disse.

Caio Castro brinca com polêmica e paga a conta do jantar com a namorada, Daiane de paula, e outros três amigos. pic.twitter.com/RYqUQye2tE — Gabriel Lima (@Gabriel_Dimas07) August 1, 2022

Caio Castro se manifestou, na última semana, sobre a polêmica sobre “pagar o jantar de um date”, que o colocou no centro da mídia. Por meio de seu Instagram, o ator repetiu a frase e ainda criticou as pessoas que tiraram a frase de contexto ou que ignoraram a verdadeira mensagem que ele quis passar.

“Não consegui compreender que uma fala demonstra a presença de um erro; compreendê-la, mas deturpá-la, demonstra ausência de honestidade. Pagar jantar não é sustentar uma pessoa; mas dizer que afirmei tal coisa é sustentar uma mentira”, começou explicando a estrela.