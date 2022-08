Carlinhos Maia: diamantes e relógios furtados do apartamento de influenciador são recuperados

Em seu perfil no Instagram, Carlinhos publicou uma mensagem comemorando os objetos recuperados e agradecendo à ação policial.

“Deus é muito bom o tempo todo! E a Justiça Divina não falha. O que é nosso por direito volta. Obrigado a polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado! Obrigado a todos”, disse o influencer.

Três suspeitos do crime foram presos no dia 7 de junho na Paraíba. Eliabio Custódio Nepomuceno, Wellington Medeiros da Silva e Emerson de Holando Lira. Somente Emerson conseguiu direito de responder ao processo em liberdade. Os três negam participação no furto ao apartamento em Maceió.

Carlinhos Maia — Foto: Reprodução

No começo do mês, o delegado Lucimério Campos, que investiga o caso, informou que a Polícia Científica concluiu os laudos periciais feitos no apartamento após o crime e no carro apreendido com os suspeitos em Campina Grande.

Apesar das prisões, a Polícia Civil de Alagoas acredita que o crime foi encomendado e planejado há um bom tempo, mas não especificou por quanto tempo. Uma câmera de segurança flagrou duas pessoas entrando no prédio disfarçadas com máscara, luvas e chapéu.

Outra câmera, que aponta para um corredor que dá acesso ao apartamento, foi desconectada pelo menos 15 dias antes do crime, prazo suficiente para que as imagens sejam apagadas automaticamente do servidor.

Fotos mostram armários do quarto revirados. Entre os materiais furtados estão um relógio, avaliado em R$ 1 milhão, e um colar de 36 diamantes, de preço estimado em aproximadamente R$ 1,5 milhão. No cofre do apartamento, que também foi levado, ainda haviam outras joias.