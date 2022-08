Com o uso do aplicativo Apolo da Sejusp, homem com mandado de prisão por estupro é capturado na Bolívia

No início da madrugada desta terça-feira, 2, a Polícia Nacional Boliviana prendeu, na cidade de Cobija, o brasileiro V. A. B, de 36 anos, foragido da Justiça brasileira, com mandado de prisão em seu desfavor, pela prática do crime de estupro.

De acordo com as autoridades policiais daquele país, o êxito da prisão se deu pelo reconhecimento facial, por meio do aplicativo Apolo, solicitado à polícia acreana no momento da abordagem ao suspeito, por tentativa de violação às leis bolivianas. Anunciada a prisão, iniciaram-se os trâmites para que o homem capturado fosse entregue às autoridades brasileiras.

A prisão de V. A. B. é fruto das ações deliberadas a partir do Comitê Integrado de Fronteira, instituído por meio de carta de intenções, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, em abril deste ano. O Comitê tem por finalidade integrar as estratégias e ações das forças de segurança da Bolívia e do Estado Acre no combate aos crimes transfronteiriços.