Concurso público sem redação: sete editais abertos e previstos

A etapa de redação é temida por muitos concurseiros. Mas você sabia que há edital de concurso público que não aplica esta fase?

O Direção Concursos preparou para você um levantamento com as sete melhores oportunidades abertas e previstas sem redação. Confira!

Concurso público – quais editais não precisam de redação?

INSS: o concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) vai ofertar 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social (cargo de nível médio). Conforme informado pelo Direção Concursos, o certame não aplicará a etapa de redação para os candidatos. O certame está, no momento, em fase de escolha de banca organizadora! O aprovado no edital fará jus ao salário inicial de R$ 5.447,79.

TRT MA: seja para nível médio ou superior, o edital do concurso TRT MA (Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região) não aplicará a etapa da redação aos candidatos! São ofertadas, ao todo, 7 vagas e oportunidades de cadastro reserva para cargos de Técnico e Analista Judiciário. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal da FGV até o dia 6 de setembro. As provas objetivas serão aplicadas em 6 de novembro e os aprovados farão jus a salários iniciais de até R$ 12.455,30.

Sejusp MG – Agente de Segurança Penitenciário: já com inscrições abertas até o dia 25 de agosto, o edital de temporários do concurso público Sejusp MG oferta 3.506 vagas para a carreira de Agente de Segurança Penitenciário (cargo de nível médio). Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, avaliação psicológica e investigação social. As provas objetivas serão aplicadas em 9 de outubro e os aprovados farão jus ao salário de R$5.097,15.

TJMG: o edital do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) é uma ótima oportunidade de concurso que não exige a etapa de redação para os cargos de Oficial Judiciário (nível médio), nas especialidades de Oficial de Justiça e Assistente Técnico de Controle Financeiro. As inscrições abrem no final deste mês e os interessados podem se inscrever até o dia 29 de setembro no portal do IBFC. As provas objetivas serão aplicadas em 4 de dezembro e os aprovados nos cargos de nível médio farão jus ao salário inicial de R$ 3.264,98.

Embasa: após uma longa espera, o edital do concurso Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) finalmente foi publicado. Entre as 930 oportunidades, há vagas para os cargos de Agente Operacional e Operador de Processos de Água e Esgoto (cargos de nível médio). Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e etapa de conhecimento prático. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de agosto no portal do Instituto AOCP. A prova objetiva será aplicada no dia 23 de outubro.

Prefeitura Municipal de Lavras (MG): a Prefeitura Municipal de Lavras publicou edital de concurso público com a oferta de 562 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Conforme informado pelo certame, exceto para o cargo de Procurador, em todas as outras oportunidades serão sem exigência da etapa de redação! As inscrições começam no dia 17 de outubro e ficam abertas até o dia 18 de novembro. O salário inicial do aprovado será de até R$ 10 mil.

