Dani Calabresa fala sobre trocas de mensagens com Marcius Melhem

Dani Calabresa está respondendo um processo movido por Marcius Melhem. O ator, que é acusado de assédio sexual pela apresentadora, está pedindo danos morais à famosa. Ao depor na Justiça, a comediante explicou a troca de mensagens e porque correspondia aos flertes.

“Deixa ele me cantar. Deixa me chamar de gostosa. Para mim era uma vantagem. Prefiro continuar brincando com meu chefe tarado do que comprar briga com ele”, explicou.

Após as acusações de assédio e importunação sexual de Dani Calabresa contra Marcius Melhem, que correm desde 2020, o colunista Ricardo Feltrin, do portal UOL, divulgou trocas de mensagens pessoais entre os dois.

Usadas pelo ex-diretor de humor da Globo para tentar provar sua inocência, cerca de 270 mensagens trocadas entre os dois mostram um clima amistoso e flertes recorrentes. As mensagens estão no auto do processo, que correm em segredo de Justiça.

As mensagens datam, segundo a coluna, de antes de Calabresa procurar a Polícia Civil para acusar o ex-diretor da emissora.

Nudes

Em uma troca de mensagens, que aconteceu em 1º de junho de 2017, à 0h, Calabresa agradece Melhem por “lembrar dela”. “Obrigada mil vezes por lembrar de mim (emoji coração) melhor convite.”

Neste momento, Melhem cita um nude: “Te amo sem você me mandar um nude, olha que puro! É nosso! Eu sou eternamente grato por confiar em mim. E vou te fazer muito feliz. Ainda na globo. Tá só começando.”

“Ahahahahaha mostrei sem vc pedjirrrr!!!! Agora vou ter de mandar pro Cinti, pra dá força.. caralho viu rs (emoji triste e coraçãozinho)”, diz a humorista, dando a entender que enviou uma foto nua para o colega de trabalho.

“Hahah pqp! Mostrou e eu lembro de cada detalhe? sofrendo com Cinti e mais gente querida (nota: eles se referem ao ator Claudio Cinti, demitido da Globo havia pouco tempo), responde ela. “Te amo Marcius obrigada MIL VEZES!!!!!!! Beijo!!!!!!”, finaliza Melhem.

Festa da firma

Em outra ocasião, onde a conversa teria acontecido após uma festa da equipe do Zorra, da Globo. A revista Piauí divulgou a denúncia de Calabresa, onde ela diz que Melhem tentou forçá-la a entrar em um banheiro com ele.

Para se defender, Melhem usa a seguinte troca de mensagens: “Ei, Dani! Se você lembra o que a gente falou ontem? rsrs ?esse recado prova que a gente trocadia mensagens no dia seguinte (coraçãozinho). Adorei toda maluquice da festa de ontem (emoji de um dançarino e de uma placa ‘proibido para menores de 18). O que você não lembrar eu te conto (piscadinha). Beijo, Marcius (o que não é nada frio).”