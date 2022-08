Em nota, Fieac defende setor de Base Florestal do Estado: “É geração de empregos”

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) lançou uma nota de apoio, nesta terça-feira (30), ao Setor de Base Florestal do estado, em virtude de recentes declarações a respeito desta área da economia no Acre.

Segundo a nota, o setor de base florestal é um dos maiores pilares de sustentabilidade da cadeia produtiva acreana, sendo o mais importante para as exportações do estado.

“Ao longo de vários anos, foi construída uma imagem, no mínimo, injusta desta atividade, cuja responsabilidade primordial é evitar a destruição daquilo que lhes garante a sobrevivência, as nossas florestas. A indústria de base florestal é responsável pela geração e manutenção de empregos em diversas ocupações profissionais, que vão desde engenheiros a caminhoneiros, aquecendo até as áreas de comércio e serviços”, diz outro trecho do texto.

Leia a nota na íntegra