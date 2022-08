Faça sua jogabilidade online florescer com estes Caça-níqueis ao ar livre

Se você está esperando lá dentro por aquele dia perfeito de verão, então a espera acabou. Estes jogos de caça-níqueis temáticos ao ar livre são destinados a fazer sua jogabilidade florescer com suas cores brilhantes e carretéis encharcados de sol. Se você gosta de visitar grandes jardins ou se aventurar em selvas exóticas; a Betfair tem jogos de cassino em português, então tudo é possível!

Para girar diretamente no verão e ver se você regou as sementes da boa sorte, continue lendo!

Secret Garden

Ao dar um passeio suave pelas flores brilhantes deste Secret Garden, você se verá transportado do lobby do cassino online para um paraíso cheio de pássaros, cogumelos, borboletas e uma variedade de outros animais selvagens que irão tremular pelos carretéis enquanto você gira. É claro que o sol brilha ajudando as flores a florescer, e quando quatro rosas vermelhas se espalham através de uma linha de pagamento, você ganhará algumas rodadas grátis. Durante as rodadas livres, qualquer ganho pode ser multiplicado por três. Uma fechadura de ouro funciona como um jogo selvagem, proporcionando-lhe prêmios de até 9,500 moedas e dobrando qualquer ganho que ajude a criar.

Amazon Island: Megaways

Se é vegetação, não fica muito mais verde do que isto. Ao nos aventurarmos a uma remota ilha amazônica, você se encontrará rodeado de enormes folhas da selva, plantas exóticas e uma ruína antiga. A ação acontece em seis carretéis, e quando estes giram em ação, você terá 100.000 Megaways para jogar! Isso mesmo – esta selva está escondida entre os mecânicos Megaways, proporcionando-lhe uma jogabilidade sempre verde e uma vitória máxima de 10.000x a sua aposta para agarrar.

A Ilha é o lar do Chefe Nativo, leopardos, macacos, papagaios azuis e o macaco dourado selvagem, mas você vai querer manter seus olhos abertos para três arcas de tesouro douradas, pois estas vão desencadear giros livres e iniciar um multiplicador progressivo de 5x! Antes de suas giros livres começarem, uma Roda da Selva aparecerá. Girando esta roda, você decide quantos Megaways estarão em jogo durante estas rodadas de bônus, que podem ser qualquer coisa entre 1.000 e 25.000! É realmente tudo para se jogar nesta grande aventura florescente na selva.

Thai Flower

Em seguida, estamos voando do andar do cassino virtual na Betfair para um canto tranquilo do sudeste asiático, onde cinco carretéis dourados ficam em frente a uma floresta mágica tailandesa. Os ícones de menor pagamento são compostos por símbolos clássicos de cartas de jogo, e os ícones mais lucrativos vêm na forma de um longo barco de cauda, um pote de ouro, um templo tailandês e um elefante. A mulher tailandesa é o ícone de maior pagamento neste jogo, ganhando 1.000x a sua aposta quando cinco aterrissam em uma linha de pagamento. Uma flor de lótus rosa age como a flor selvagem, substituindo qualquer outro símbolo padrão para ajudar a fazer florescer sua jogabilidade. E isso não é tudo, a flor de lótus rosa floresce e dobra como símbolo de dispersão do jogo, concedendo-lhe 12 giros grátis quando três ou mais aterrissarem em uma linha de pagamento.

Antes que você possa desfrutar de seus giros gratuitos, porém, você será levado a um novo conjunto de carretéis onde você selecionará três símbolos de jogo básicos. Quando as bobinas girarem, somente estes símbolos estarão em jogo, proporcionando a você uma chance ainda maior de ganhar o jackpot!