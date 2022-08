Fies 2022: resultado do 2° semestre já está disponível; veja como acessar

O Ministério da Educação divulgou, nesta terça-feira (16/8), os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2022. A consulta deve ser feita no portal da pasta.

Os pré-aprovados devem complementar as informações das inscrições de quarta a sexta-feira (17 a 19/8).

No próximo dia 22, começam as convocações dos aprovados na lista de espera. A convocação vai até 22 de setembro.

Conheça o Fies

O Fies é um programa do MEC cujo objetivo é fornecer financiamento a estudantes em cursos superiores em universidades particulares.

Diferente do Prouni, o Fies não fornece bolsa de estudo aos candidatos, mas sim um empréstimo para que os estudantes possam concluir a graduação em uma instituição particular de ensino.

Após a conclusão da graduação, o beneficiário deverá quitar a dívida junto a União em parcelas proporcionais à sua renda.