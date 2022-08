Gladson declara mais de R$ 5 milhões em bens; Petecão aparece com quase R$ 4 mi

O governador Gladson Cameli, pré-candidato à reeleição nas Eleições de 2022, já declarou seus bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O total chega a R$5.161.383,44, sendo dividido em aplicação de renda fixa, veículos, consórcio, terreno, construção, etc.

Em 2018, quando concorreu ao primeiro mandato, Gladson declarou 2,9 milhões.

Logo atrás, com uma quantia declarada menor que a de Gladson, vem o senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), com R$ 3.744.024,59 em bens. Em 2018, quando disputou o Senado, Petecão declarou R$1.068.661,98.

Em terceira posição, Nilson Euclides (PSOL) declarou R$513.900,00.

O pré-candidato do Agir, David Hall, declarou R$12.500,00.

As coligações tem o limite de gastos de R$3.557.761,23 no primeiro turno, e R$1.778.880,62 no segundo.

Os demais pré-candidatos ainda não declararam seus bens.