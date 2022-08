Guilherme de Pádua pede perdão a Gloria Perez e Raul Gazolla em vídeo

“Mas talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Glória Perez, eu te peço perdão, por todo sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci”, pontuou o pastor.

De Pádua também mandou uma mensagem ao marido de Daniella na época do crime, Raul Gazolla. “Eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia, você estava lá e se arrastou até a mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo”, comunicou.

Por fim, o pastor explicou sobre o sentimento naquele momento. “Nunca na minha vida eu senti algo igual eu senti naquele momento. Nunca. Eu peço perdão aos familiares, aos amigos, a todos que se envolveram com essa história, que se entristeceram, que se revoltaram.

“Eu sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada, mas eu quero deixar registrado”, finalizou.

Após os capítulos iniciais de Pacto Brutal, disponível no catálogo da HBO Max, Guilherme de Pádua revelou que iria se afastar das redes sociais.