Homem com tornozeleira eletrônica assalta sargento da PM e acaba preso no Acre

Um monitorado por tornozeleira eletrônica, de 37 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (19) após roubar um sargento aposentado da Polícia Militar na rua Salim Fahart, no bairro Quinze, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2º Batalhão, o sargento estava parado na sua motocicleta modelo Biz, de cor preta, em frente a uma mercearia no bairro Quinze, quando o monitorado se aproximou a pé e, com um simulacro em mãos, anunciou o assalto.

O bandido roubou o celular e a moto do policial aposentado e fugiu após a ação. Uma guarnição recebeu a informação via Copom sobre o ocorrido e, com as características do bandido, fez um patrulhamento na região. Na rua Beira Rio, os PMs encontraram o monitoro na frente de uma residência e fizeram a abordagem.

Durante a revista pessoal, os PMs encontraram o simulacro usando no crime. Dentro da casa foi encontrada a motocicleta roubada do sargento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o bandido foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.