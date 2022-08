Homem fica com víceras expostas ao ser esfaqueado dentro de quarto de motel em Rio Branco

Francisco de Castro Lima Filho, de 43 anos, foi ferido com vários golpes de faca no início da noite desta quinta-feira (25), dentro do quarto de um motel localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco estava sozinho dentro de um quarto do motel, quando foi surpreendido por dois homens que invadiram o local e entrou em luta corporal com a dupla.

De posse de facas, os agressores desferiram vários golpes em Francisco, que foi ferido por todo o corpo, principalmente no abdômen, que ocasionou a exposição das vísceras de Francisco. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Francisco, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram as características dos acusados e realizaram ronda na região, mas ninguém foi encontrado.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).