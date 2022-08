Homem sofre acidente de trânsito quando ia participar de almoço do Dia dos Pais com os filhos

O motociclista Anisberto Mendes de Souza, 54 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito no final da manhã deste domingo (14), no cruzamento da Travessa Camboriú com a Avenida Getúlio Vargas, próximo à Praça do Juventus, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Anisberto estava trafegando sozinho no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Titan 160, de cor preta e placa QWM-5C08. No mesmo sentido, também trafegava um carro modelo HB20, de cor cinza e placa QLW-9F25, quando Anisberto tentou fazer uma ultrapassagem pela direita em um semáforo, mas não percebeu que o motorista do carro iria fazer uma conversão à direita saindo da Travessa Camboriú e entrando na Avenida Getúlio Vargas.

O motociclista tentou evitar a colisão, mas bateu no meio fio e acabou tendo uma fratura exposta no tornozelo e perdeu o controle. A moto acabou rodando na pista, mas não chegou a bater no carro. O motorista do carro permaneceu no local e ligou para uma ambulância e a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Anisberto ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Segundo um filho da vítima, Anisberto estava saindo da própria residência e estaria indo para a casa dos outros filhos para comemorar o dia dos pais em família. Ao saber do acidente, os filhos da vítima foram até o local e acompanharam o atendimento do homem.