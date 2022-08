iOS 16: conheça as 9 melhores ferramentas do novo sistema Apple

Em alguns celulares a versão beta está sendo testada, portanto, o acesso é provisório até que ocorra a oficialização. Uma das melhorias mais aguardadas está relacionada com o uso de bateria. Portanto, espera-se que os próximos smartphones consumam menos energia, mantendo a usabilidade das ferramentas que precisam de rede móvel.

Conheça as funcionalidades proporcionada pelo novo sistema iOS da Apple

1- Live objects

Excluir fundo de imagens e mover objetos na hora editar agora é uma realidade a partir do uso de inteligência artificial.

2- Novas opções de customização

Surgiram novos modelos de layout e opções para personalizar a tela inicial, com capas e descansos de tela dinâmicos.



3- Novas informações no app Tempo

As informações meteorológicas serão apresentadas com exatidão, detalhando ao longo do dia a temperatura média, chances de chuva e outros fatores.



4- Barra de pesquisa na tela de início

Uma barra de pesquisa ficará disponível na tela de início, facilitando o acesso aos aplicativos.



5- Novas funções para assistir a vídeos pelo Safari

Os vídeos do navegador Safari poderão ser visualizados em tela cheia, com recurso de legenda e projeção para televisão.

6- Usar o iPhone como WebCam em Macbooks e iMacs

Em Macbooks e iMAcs, o iPhone terá um recurso especial, no qual se transforma em uma WebCam.



7- Salvar edições para aplicar a outras imagens

Contraste, brilho, luz e outros efeitos podem ser salvos para que a edição usada em uma foto possa ser replicada nas demais.



8- Encontrar fotos e vídeos duplicados para apagar

Buscando facilitar o armazenamento, há um recurso que identifica fotos duplicadas que podem ser excluídas rapidamente.



9- Editar ou excluir mensagens do iMessage

O iMessage é um aplicativo exclusivo para usuários da Apple e nessa próxima atualização, as mensagens poderão ser excluídas. No entanto, se o contato com quem você está conversando não estiver com o iOS 16, a conversa continuará disponível para ele, sumindo apenas da sua tela.