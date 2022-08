Jorge, Marcus e Nazaré firmam compromisso com a juventude acreana

Faça chuva ou faça sol, a juventude mostrou, mais uma vez, que está com Jorge Viana (PT), Marcus Alexandre (PT) e Nazaré Araújo (PT), candidatos ao governo, vice-governador e ao Senado pela Federação Esperança pelo Brasil. Jovens declararam apoio a Jorge, Marcus e Nazaré na tarde do último domingo, 29, no ato realizado na Concha Acústica, em Rio Branco.

Jorge agradeceu a todos e todas que estavam presentes no Abraçaço da Juventude e lembrou que aquele espaço, bem como o Parque da Maternidade, entre outras obras, foram construídos nas suas gestões passadas.

“Mas eu queria pedir a vocês para não olhar para trás porque eu não sou candidato a governador pelo que eu fiz. Sou candidato a governador por aquilo que nós vamos fazer pelo nosso povo, pelo nosso Acre. Eu e Marcus Alexandre, com ajuda da nossa senadora Nazaré vamos mudar o Acre outra vez”, afirmou o ex-governador.

Jorge Viana frisou que o Acre que ele entregou ao fim dos seus dois mandatos era um Estado que tinha oportunidade de emprego para todos, a juventude tinha acesso à cultura, esporte e lazer, as mulheres eram respeitadas.

“Hoje, lamentavelmente, o Acre é o pior Estado para as mulheres. Lidera o ranking de feminicídios e eu quero ser governador para limpar essa mancha na história do Acre e livrar o nosso Estado da violência contra as mulheres”, declarou Viana.

Marcus Alexandre não escondeu seu entusiasmo ao participar do encontro com a juventude. Surpreendeu a todos participando cantando o Rap da Esperança. O ex-prefeito e candidato a vice-governador fez questão de agradecer a presença dos jovens no ato.

“Mesmo com a chuva, tinha certeza que vocês estariam presentes. Juventude é sinônimo de resistência”, disse. Marcus Alexandre acrescentou que o encontro teve um significado muito importante para os candidatos da Federação Brasil pela Esperança.

O ex-prefeito recordou que em suas gestões na Prefeitura da capital foi o responsável por criar a Secretaria da Juventude; da Mulher; da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e ainda, provo eu incentivos ao esporte e cultura.

Marcus fez uma referência especial aos praticantes de Capoeira, Kung Fu, aos rappers, músicos e grafiteiros que abrilhantaram o evento.

“Nós estamos aqui para dizer que o jovem vai voltar a ter voz e vez no Acre com o nosso governo. A cultura, os esportes, áreas que eles retiraram da agenda”, garantiu Marcus.

Nazaré Araújo pontuou que naquele ato os jovens estavam mobilizados fazendo algo que ela, anos atrás, foi impedida de fazer porque seus pais, o ex-governador José Augusto e sua mãe, a ex-deputada federal Maria Lúcia de Araújo, foram caçados pela ditadura.

“Esse ato nos enche de esperança. Eu luto hoje pela democracia, pela vitória do presidente Lula, para que a gente possa retomar a democracia no nosso país. Para que os jovens não sofram perseguição, que eu senti na pele. Perseguição não pode acontecer num estado democrático de direito. A juventude é livre e deve ter muita garra para defender seus pensamentos”, completou a candidata.

Nazaré Araújo disse ainda que quer estar no Senado, junto ao presidente Lula, para trazer para o Acre recursos que vão auxiliar Jorge e Marcus no governo a promoverem investimentos a cultura, educação, esporte.

“A gente vai trabalhar para fazer a diferença aonde quer que nossa juventude esteja; seja a juventude indígena, seja para lutar contra o extermínio da juventude negra que hoje ocorre no país e é um absurdo. Todas as vidas importam”, concluiu Nazaré.