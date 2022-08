Marcio Bittar se reúne com funcionários do Arasuper em Rio Branco

O candidato ao governo pelo União Brasil, Marcio Bittar 44, se reuniu no começo da manhã desta segunda-feira (22) com cerca de 130 funcionários do Centro de Distribuição da rede de supermercados Arasuper. O galpão fica localizado na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Bittar lembrou que como relator-geral do Orçamento conseguiu liberar mais de R$ 1,3 bilhão para o Acre nos últimos quatro anos.

“Dinheiro que entrou na Saúde, na Educação, na Infraestrutura e na Segurança Pública, entre outros setores. Recursos que sem a ajuda do presidente Jair Bolsonaro não poderiam chegar até nós e não beneficiariam todos os municípios do Estado”, disse ele.

Entre as emendas liberadas por Bittar constam as que vão possibilitar a construção de dois viadutos em Rio Branco; a Estrada da Variante e a Ponte da Sibéria, ambas em Xapuri; e o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia.

Após a reunião com os funcionários do Centro de Distribuição do Arasuper, Bittar visitou os comerciantes da Via Chico Mendes, ainda na região da Vila Acre.