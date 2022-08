Monitorado é preso com escopeta e munições no interior do Acre

Um reeducando que estava no monitoramento eletrônico na cidade de Manoel Urbano foi preso em flagrante nesta quarta-feira (24). Ele estava de posse de uma escopeta, calibre 28, com 9 cartuchos, sendo um deles já deflagrado.

De acordo com informações, a Polícia Militar com o apoio de um policial civil desenvolvia patrulhamento pelo Bairro São Francisco quando, em determinado momento, dois indivíduos foram visualizados em atitude suspeita. Ao notar a presença da Polícia, eles saíram correndo em destinos separados. O reeducando adentrou em um terreno e percebendo que estava sem saída descartou a arma no chão. Na revista pessoal, os cartuchos foram encontrados em seu bolso.

Diante do exposto, o acusado foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos de praxe. Outro detalhe observado pela Polícia é que o mesmo estava com o equipamento da tornozeleira coberto com papel alumínio, denotando sua real intenção em burlar o sistema de monitoramento.

Por ter quebrado o regramento imposto pela justiça, ele regressará para o regime fechado no presídio de Sena Madureira já que em Manoel Urbano não existe presídio.