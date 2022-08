Morre José Cláudio da Silva Santos, primeiro defensor público geral do Acre

Morreu na noite deste domingo (14) o defensor público aposentado José Cláudio da Silva Santos, de 64 anos, vítima de complicações hepáticas.

Natural de Feijó, no interior do Acre, ele foi o primeiro defensor público geral do Acre. Tomou posse para exercer sua função em julho de 1991, quando a Defensoria ainda fazia parte da Procuradoria do Estado.

“Em janeiro de 1995, o defensor exerceu a função de coordenador Defensoria Pública, na capital, tendo atuado até junho do mesmo ano. José Cláudio também entrou para a história da Defensoria Pública acreana como o primeiro defensor público geral do Estado do Acre, tendo atuado de julho de 2001 a setembro de 2002, além de subdefensor-geral e corregedor-geral”, diz o trecho da nota de pesar emitida pelo órgão e assinada pela atual defensora pública geral, Simone Santiago.

José Cláudio encerrou sua carreira no ano de 2015, quando se aposentou de forma voluntária.

“Atuou em prol dos mais necessitados, prestando assistência jurídica e gratuita, com muita competência, dedicação, presteza e eficiência”, continua.

Aos que desejarem prestar suas últimas homenagens, o velório será realizado na

Funerária São Francisco, localizada na rua Isaura Parente, n° 320, Bosque, próximo à

antiga Pizzaria Maria Farinha.