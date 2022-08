Neymar se encanta com influenciadora e deixa Bruna Biancardi de lado

Ao que tudo indica, o jogador de futebol e astro da seleção brasileira, Neymar, estaria encantado por uma influenciadora digital. Depois de engatar um romance com a modelo e influencer Bruna Biancardi, o craque estaria de olho em mais uma musa, levantando rumores de um novo relacionamento.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, Ney estaria encantado com a beleza de Brenda Pavanelli, amiga pessoal da influenciadora Marina Pumar, que está atualmente em Paris, local onde o jogador mora atualmente, além de atuar pelo time da cidade, o tradicional PSG.

Vale lembrar, que Brenda, possível affair de Neymar, já foi muito comparada com a atriz e ex-namorada do atleta, Bruna Marquezine. Nas rede sociais, diversos fãs e internautas já comentam sobre a semelhança da modelo com a musa carioca, por quem o jogador já foi perdidamente apaixonado, com idas e voltas em um relacionamento considerado polêmico.

Bruna Biancardi levanta rumores de término com Neymar

Vale lembrar que Neymar assumiu recentemente um relacionamento com a modelo Bruna Biancardi. Mas, a influencer, que está em Jericoacoara, praia do litoral do Ceará, na companhia da amiga Dani Pasqualin, já enfrenta boatos de um novo término da relação com o craque, que sempre é pautada em polêmicas.

Bruna decidiu viajar em meio a rumores de término do namoro com o jogador de futebol, sendo discreta em relação a sua vida pessoal, e postando uma série de momentos da viagem, sem citar no nome do amado. Neymar, por sua vez, segue sendo questionado se mais uma vez está solteiro, e por enquanto não confirmou nenhuma informação sobre sua vida pessoal.