Para não contar à mulher que estava em cabaré, homem inventa assalto

Para não contar à esposa e ao chefe que estava bêbado e tinha capotado o carro quando voltava de um cabaré, um homem de 35 anos inventou para a polícia que foi assaltado na fazenda onde trabalha. O caso foi registrado em Juscimeira (MT), a 164 km de Cuiabá (MT), nesta sexta-feira (19).

De acordo com o tenente Handson Freitas Farias, da Polícia Militar, o homem ligou para a corporação assim que o acidente aconteceu. Com a mobilização de várias viaturas, até mesmo de Jaciara, cidade vizinha, a polícia logo descobriu que o roubo foi uma invenção.

Ele inventou, segundo a polícia, que tinha sido feito refém na propriedade por dois assaltantes encapuzados, que o levaram amarrado no carro. No caminho, eles teriam perdido o controle e capotado. Depois do acidente, teriam deixado a vítima e veículo no local e fugido.

Contudo, a polícia descobriu a farsa ao verificar a as marcas dos pneus do carro na terra. Ao invés de estarem em direção à cidade, os pneus apontavam à fazenda.

Além disso, um policial que fazia ronda pela cidade naquela noite e reconheceu o homem e o veículo no cabaré, o que derrubou a versão de ele que estava na dormindo na propriedade.

Depois de receber alta do hospital, o homem foi encaminhado à delegacia. Segundo o tenente, ao entrar na cela, ele se deparou com a dona do cabaré, que também estava presa e o reconheceu no mesmo instante.

Ela havia sido detida durante a noite por causa de uma motocicleta roubada.

A esposa do homem estava na delegacia no momento e ficou ainda mais irritada com toda a situação, conforme contou o tenente. Fonte: G1