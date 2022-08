Pimenta no Reino: dobradinha entre Jenilson e Mara está perto de virar realidade

Dobradinha

A improvável aliança entre o lulista Jenilson Leite (PSB) e a bolsonarista Mara Rocha (MDB) está perto de ser anunciada. Será, sem sombra de dúvidas, o palanque mais excêntrico do Acre.

Especulação

O assunto começou a ser especulado neste fim de semana e vem ganhando força. Sem Jéssica Sales na disputa para o Senado, o MDB ficou com a vaga de vice e do Senado vazias. O presidente do MDB, o deputado Flaviano Melo, já declarou publicamente, em um passado recente, que faria o convite a Jenilson, caso Jéssica desistisse da disputa.

Caso pensado

Caso se confirme essa dobradinha entre Jenilson e Mara, tudo leva a crer que a escolha do socialista pelo Senado não foi à toa. O rompimento repentino entre PSB e PT foi de caso pensado. Tinha farinha nesse angu.

PT

Enquanto Jenilson parece já ter se “arrumado” para a disputa política deste ano, o PT ainda está patinando. Ou lança Jorge Viana em corrida solo para o Senado, ou escolhe alguém da própria federação (PT, PCdoB e PV) para essa missão. E precisam correr, porque o prazo para essa definição é só até o dia 5, sexta-feira.

Convenções

Com a negociata, a convenção do PSB vai ficar para o fim do prazo, dia 5 de agosto. A do PT, que estava marcada para o dia 30, também não foi realizada ainda e também deve ficar para o dia 5. Praticamente todos os partidos que tem interesses em candidaturas majoritárias levaram a convenção para o dia 5. O povo acreano só vai conhecer as alianças e candidatos nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação.

Resistência

Mas nem tudo são flores nesta aliança entre MDB e PSB, uma fonte emedebista confessou que Mara Rocha está reticente no que tange a esta dobradinha. “Os dirigentes estão tentando convencê-la”, disse a fonte.

Prazo

Ainda segundo a mesma fonte, o martelo sobre se aliança vai pra frente ou não deve ser batido muito em breve. “Vão se reunir hoje ou amanhã”, afirmou.

Vice

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi escolhida a vice na chapa presidencial da também senadora Simone Tebet (MDB). A chapa foi confirmada hoje, após a desistência de Tasso Jereissati (PSDB) para ocupar a vaga. Uma chapa completamente feminina.

Pesquisa

Uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada hoje mostra que Lula (PT) tem 41,1% das intenções de voto para presidente, enquanto Jair Bolsonaro (PL) marca 35,6%. Na sequência aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com 7,9%, e Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante) com 1,8% e 1,7%, respectivamente.

Liderou, ganhou

Um levantamento do portal Poder360 publicado nesta terça (2) mostrou que todos os candidatos à Presidência que estavam à frente nas pesquisas de intenção de votos 2 meses antes da eleição, acabaram vencendo. Se a tendência se repetir, Lula (PT) será eleito o novo (nem tão novo assim) presidente do Brasil, já que lidera todas as pesquisas eleitorais até aqui.