PM do trisal acreano, esposa de sargento que atirou em estudante é candidata

A sargento Alda Radine, que ficou conhecida por fazer parte de um trisal no Acre e ser esposa do sargento Erisson Nery, preso em novembro do ano passado se envolver em uma confusão e atirar no estudante Flávio Endres Ferreira, em Epitaciolândia, vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal pelo MDB.

O registro de candidatura de Alda foi feito e está em análise pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Alda não registrou nenhum bem. Em 2020 ela se candidatou a vereadora pelo partido Democracia Cristã.