Homens, mulheres e crianças indígenas da aldeia Huni Kuin, do Vale do Juruá, desfilam no palco do galpão do Sebrae nesta sétima noite de Expoacre.

Os jovens indígenas são estudantes de cursos superiores e participaram do desfile de acessórios de produção do próprio povo Huni Kuin.

Foram expostos cachecol, saias, pulseiras, colares, cocá, top e penacho.

