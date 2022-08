Sabrina Sato surge de calcinha fio-dental e eleva o clima com tamanha beleza

Nesta quarta-feira (24), a apresentadora Sabrina Sato, de 41 anos, elevou a temperatura nas redes sociais ao esbanjar toda a sua beleza e corpão escultural ao gravar um vídeo especial de sua nova campanha de lingeries íntimas. Na ocasião, a comandante do ‘Saia Justa’, do GNT, apostou em uma peça de renda na cor rosa e conquistou centenas de elogios dos internautas.

“Pro dia começar bem, renda-se à minha coleção”, escreveu Sabrina na legenda da publicação, ao exibir o seu bumbum perfeito e coxas torneadas para a campanha, além de destacar toda a sua beleza e empoderamento no vídeo. Nos comentários, choveram elogios para Sabrina Sato.

“Amei a sua coleção! Seu corpo é perfeito, Sa”, escreveu uma fã primeira. “Uma obra de arte de tão perfeita”, declarou outro admirador. “Sabrina Sato é muito gata”, disse mais um. “Que coleção perfeita. Já quero comprar pra mim”, escreveu outra fã, dentre várias mensagens enaltecendo a beleza da japa mais famosa do Brasil.

Vale ressaltar que recentemente, Sabrina Sato foi eleita pela corte LGBT+RJ como a Rainha das Rainhas e foi oficializada como a Apresentadora oficial do concurso que irá eleger a nova corte LGBT+RJ 2023 do Carnaval do Rio. Organizado por Wagner Silva, conhecido Dj das noites gays cariocas, o concurso já teve início em 2020 e já está indo para o 4º ano.