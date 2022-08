Sem marcar há três jogos, ataque do Rio Branco-AC vive jejum em momento decisivo da Série D

O atacante Wanderson, referência ofensiva que atuou em 14 das 17 partidas do time na Série D, sendo 13 como titular, balançou as redes duas vezes na competição. Ele não marca desde a vitória por 2 a 0 sobre o Humaitá, na terceira rodada da primeira fase. O atacante Wilker tem três gols marcados. O meia Matheus Morais é o artilheiro do Rio Branco-AC na Série D com cinco gols.

– Não é quem faz gol aqui no Rio Branco. A importância também é do esquema que nós jogamos, a forma que nós jogamos acho que priorizamos o coletivo. Se for ver o Corinthians foi campeão com Balbuena e Gil fazendo mais gols do que o ataque porque eles tinha um coletivo muito forte, defendiam muito bem, perdiam poucos jogos, faziam poucos gols, mas não perdiam. Então eu vejo a gente com esse caminho. Se for pra ser gol do Santos, do Yago, do Rabiola, de quem for o gol, o importante é o Rio Branco-AC estar acima de qualquer um de nós – afirma Wanderson.

O jogador reconhece a necessidade de evoluir e lamenta não ter conseguido ajudar o Estrelão diante do ASA, quando desperdiçou boas oportunidades de gol, uma deles sozinho dentro da pequena área. Mas, apesar do empate sem gols em casa, segue confiante de que a equipe acreana pode conquistar a classificação em Alagoas.

– Saio muito feliz pela partida que nós fizemos, até quando tivemos um jogador a menos porque o Luan ficou machucado, mas triste pelo resultado, que poderia ser bem melhor pra nós, poderíamos levar um bom resultado pra Alagoas. Mas não está nada definido, temos sim capacidade e vamos lá com o objetivo de fazer um bom resultado e classificar lá dentro – ressalta.

O Rio Branco-AC volta a jogar com o ASA no domingo (14), no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL), às 16h (de Brasília). Quem vencer avança às quartas de final da Série D. Novo empate leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.

Artilheiros do Rio Branco-AC na Série D 2022

5 gols

Matheus Nego (M)

3 gols

Wilker (A)

Yago Ramon (Z)

2 gols

Hiago Santos (Z)

Wanderson (A)