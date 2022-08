TRT do Acre e Rondônia escolhe organizadora do próximo concurso

Está contratada a banca que será responsável do próximo concurso para o quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), órgão federal com jurisdição nos estados do Acre e Rondônia. Conforme divulgado numa rede social do órgão, a instituição escolhida para elaborar e aplicar as provas do certame foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Com a organizadora definida, a expectativa do tribunal é que o edital de abertura do certame possa ser publicado ainda em 2022.

Cargos do TRT14

A estrutura do tribunal é composta pelos cargos de auxiliar judiciário (nível fundamental), técnico judiciário (nível médio) e analista judiciário (nível superior), embora raramente haja concurso para vagas de nível fundamental.

A remuneração inicial dos cargos de nível fundamental (auxiliar judiciário) é composta pela soma do vencimento básico (R$ 1.621,12) com a Gratificação por Atividade Judiciária – GAJ (R$ 2.269,57) e com o auxílio-alimentação (R$ 910,08), totalizando o valor de R$ 4.800,77. A remuneração inicial dos cargos de nível médio (técnico judiciário) é composta pela soma do vencimento básico (R$ 3.163,07) com a Gratificação por Atividade Judiciária – GAJ (R$ 4.428,30) e com o auxílio-alimentação (R$ 910,08), totalizando o valor de R$ 8.501,45. Já a remuneração inicial dos cargos de nível superior (analista judiciário) é composta pela soma do vencimento básico (R$ 5.189,71) com a Gratificação por Atividade Judiciária – GAJ (R$ 7.265,59) e com o auxílio-alimentação (R$ 910,08), totalizando o valor de R$ 13.365,38.

Último concurso

O último edital para o quadro de servidores do TRT14 foi publicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) em 29 de junho de 2018 (acesse aqui) com a oferta de duas vagas de provimento imediato e formação de cadastro de reserva no cargo efetivo de analista judiciário nas especialidades de estatística e psicologia, com um total de 599 inscritos. Confira aqui a lista completa com a estatística da concorrência.

Na ocasião os inscritos foram avaliados em Porto Velho (RO) através de prova objetiva de múltipla escolha com sessenta questões de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções sobre direitos das pessoas com deficiência, noções de direito constitucional, noções de informática, noções de direito administrativo, noções de administração pública e conhecimentos específicos, além de um estudo de caso na mesma data para todos os candidatos.

