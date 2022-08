A cantora Joelma alugou uma mansão em um dos condomínios mais luxuosos de Goiânia. A casa conta com 10 banheiros, sendo sete suítes, piscina e uma área de lazer enorme.

A ex-vocalista da banda Calypso foi morar no local em 2018. Segundo o dono do imóvel, Joelma pegou as chaves da casa já pronta para morar. A residência tem uma bela fachada e a entrada já impressiona os visitantes. O cantor Leonardo também mora no mesmo condomínio.

