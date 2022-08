Após quase morrer em confronto entre facções no AC, jovem ‘rasga a camisa’: “Não é para mim”; vídeo

O jovem identificado como Miguel, que ficou feirodo após um confronto entre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), em Manoel Urbano, no interior do Acre, decidiu abandonar o crime. O confronto ocorreu nesta sexta-feira (26).

Entenda:Em confronto entre facções no AC, três invadem delegacia para se esconder e acabam preso

Em um vídeo divulgado na noite desta sexta, Miguel aparece o lado de um pastor e dentro do hospital “rasgando a camisa” do PCC. “Isso não é para mim, quero que meus irmãos me compreendam”, disse.

O pastor, que se apresenta como Mardenilson, pede que os integrantes do PCC respeitem a decisão de Miguel. “Eu vou ficar acompanhando ele para ficar na presença do senhor e eu peço encarecidamente que respeitem a decisão do Miguel, em nome de Jesus”.

Confira: