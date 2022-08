VÍDEO: Árvore cai em cima de casa durante temporal em Rio Branco

Uma árvore seringueira caiu em cima de uma casa no bairro 6 de Agosto, devido aos fortes ventos do temporal que aconteceu na capital, na última segunda-feira (8). De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o Tenente Coronel Cláudio Falcão, a ocorrência chegou à Defesa Civil no final da tarde desta terça-feira (9) e na manhã desta quarta-feira (10), a equipe fez uma vistoria acompanhada da Assistência Social do município.

Segundo o coordenador, não houve vítimas e está sendo investigado se havia pessoas na casa no momento em que a árvore, que já estava comprometida, caiu. “Fomos fazer a vistoria e levamos conosco a Assistência Social para fazer remoção da família para o aluguel social. A casa pertence a uma senhora”, explica.

A árvore deve ser removida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) ainda nesta quarta-feira e parte da seringueira pode ser aproveitada para reparos nos lugares quebrados na casa, já que a estrutura da residência era de madeira. Segundo Falcão, a família deve escolher o que vai ser feito.

O Tenente Coronel explica ainda que a família após ser removida, deve indicar um lugar de aluguel e a Assistência Social deve arcar com os valores. “Geralmente é no mesmo bairro, por questão de pertencimento, para não morar longe de casa”, diz.